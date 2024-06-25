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Александр Волков и Сергей Павлович поменялись позициями в новом рейтинге UFC

Александр Волков и Сергей Павлович поменялись позициями в новом рейтинге UFC
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков поднялся сразу на две позиции в обновлённом рейтинге промоушена UFC. Спортсмен выступает в тяжёлой весовой категории. В настоящий момент Александр занимает третье место. Обновлённым рейтингом лиги Даны Уайта у себя в социальных сетях поделился журналист Джон Морган. Сам промоушен информацию пока не обновил.

Соперник Волкова по последнему поединку, россиянин Сергей Павлович, напротив, в новом рейтинге две позиции потерял. Сейчас Сергей занимает пятое место.

Также отметим, что местами поменялись швейцарец Волкан Оздемир и бразилец Джонни Уокер. Оздемир сейчас занимает седьмое место в рейтинге полутяжеловесов, а Уокер – девятое.

Напомним, Волков победил Павловича единогласным решением судей. Оздемир нокаутировал Уокера в первом раунде.

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