Волкова после победы в бою с Павловичем встретили с плакатом про ящеров и русов

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как семья в аэропорту его встретила с плакатом про ящеров и русов после победы в поединке с соотечественником Сергеем Павловичем.

Фото: Социальные сети Александра Волкова

До поединка Волков уже высказывался о русах и ящерах: «Русов стравили ящеры. Классическая тема, которая существует в нашем мире испокон веков».

Напомним, поединок между Волковым и Павловичем проходил 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Александр победил единогласным решением судей. После боя Волков подошёл к Сергею, чтобы сказать слова поддержки, но тот его жёстко оттолкнул. Всего на счету Александра 38 побед при 10 поражениях. В активе Сергея 18 побед при трёх поражениях.

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