Павлович сделал заявление о толчке Волкова сразу после боя

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович дал комментарий по поводу своей эмоциональной реакции на дружеский жест Александра Волкова сразу после их поединка в Саудовской Аравии. Напомним, Волков победил Павловича единогласным решением судей. Сразу после боя Александр подошёл к Сергею, чтобы его поддержать. Однако Павлович, не справившись с эмоциями, его оттолкнул.

«Почему так вышло? Так бывает. С эмоциональной точки зрения, да, жалею, можно было себя сдержать», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

К настоящему моменту Павлович принял участие в 21 поединке в смешанных единоборствах, в которых добыл 18 побед и потерпел три поражения. На счету Волкова 38 побед при 10 поражениях в ММА.

Крупнейший гонорар в истории ММА: