Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о боксёрском спарринге.

«Первый спарринг по боксу с Дмитрием в зале. Первая кровь. Спасибо тебе, Дмитрий, очень хорошо побоксировали. Подвигал меня, погонял», – сказал Александр.

Александр Емельяненко провёл первый спарринг после реабилитации:

Ранее Емельяненко проходил курс реабилитации в республике Ингушетия.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в мае прошлого года, Александр встречался с блогером Евгением Ершовым. Противостояние закончилось досрочной победой Емельяненко – победу он добыл болевым приёмом. В настоящий момент знаменитому спортсмену 42 года.