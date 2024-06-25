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Александр Емельяненко провёл первый спарринг после реабилитации

Александр Емельяненко провёл первый спарринг после реабилитации
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Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о боксёрском спарринге.

«Первый спарринг по боксу с Дмитрием в зале. Первая кровь. Спасибо тебе, Дмитрий, очень хорошо побоксировали. Подвигал меня, погонял», – сказал Александр.

Александр Емельяненко провёл первый спарринг после реабилитации:

Ранее Емельяненко проходил курс реабилитации в республике Ингушетия.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в мае прошлого года, Александр встречался с блогером Евгением Ершовым. Противостояние закончилось досрочной победой Емельяненко – победу он добыл болевым приёмом. В настоящий момент знаменитому спортсмену 42 года.

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