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Сергей Павлович ответил на вопрос о возможном реванше с Александром Волковым

Сергей Павлович ответил на вопрос о возможном реванше с Александром Волковым
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, признался, что не исключает возможность проведения реванша со своим соотечественником Александром Волковым.

«Хотели бы вы созвониться с Волковым? А что нам созваниваться? Мы до этого не созванивались, зачем нам сейчас созваниваться. Реванш? Всё возможно», – приводит слова Павловича «Матч ТВ».

Напомним, поединок между Павловичем и Волковым состоялся 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Победу единогласным решением судей одержал Александр. После боя Волков подошёл к Сергею, чтобы высказать слова поддержки, но тот его жёстко оттолкнул.

Ранее Павлович прокомментировал свой толчок Александра.

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