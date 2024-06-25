«Меня хотели вынести на ковре-самолёте». Багаутинов — о выходе в октагон на троне

Экс-претендент на титул UFC россиянин Али Багаутинов высказался о том, как возникла идея его выхода в октагон на королевском троне.

«Меня вообще хотели вынести на ковре-самолёте. Я не знаю, как они хотели это сделать, но хотели. В итоге я в день боя узнал только, что меня на троне выносят.

Но хотели какой-то интересный выход сделать, я сказал им: «Дайте мне вес согнать, и я что угодно сделаю, только не трогайте меня». В итоге я прихожу в раздевалку, смотрю, трон стоит, мантия… Я «ха-ха», говорю: «Чей трон? Кого на троне выносить будут?» Камил, говорит, что меня. Я ему: «Серьёзно? Не буду сейчас с тобой спорить. Дайте мне настроиться теперь». Ну, и меня вынесли. Я сижу, смеюсь, не могу уже. Я просто вышел с такой улыбкой», — сказал Багаутинов порталу Legalbet.