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IBA: попытки нарушить нашу автономию являются признаком прямого вмешательства МОК

IBA: попытки нарушить нашу автономию являются признаком прямого вмешательства МОК
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Организация IBA представила заявление, в котором сообщила о вмешательстве национальных олимпийских комитетов в деятельность национальных федераций.

«За последние недели IBA узнала, что несколько национальных олимпийских комитетов (НОК) напрямую вмешиваются в деятельность соответствующих национальных федераций бокса, чтобы запугать их сокращением финансирования из-за их членства в IBA. Ситуация совершенно неприемлема и не соответствует духу нашего спорта, поэтому её необходимо немедленно решить и разоблачить.

IBA подтверждает свою автономию и независимость от любой другой организации и требует такого же уважения к национальным федерациям, входящим в её состав. Попытки нарушить эту автономию, вне всякого сомнения, являются явным признаком прямого вмешательства со стороны МОК. Мы полностью осведомлены о тех, кто занимается этой работой, и, в свою очередь, предпримем соответствующие действия», — сказано в пресс-релизе.

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