Инсайдер назвал следующего соперника Илии Топурии, а также дату его возвращения в октагон

Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани назвал следующего соперника Илии Топурии, а также дату его возвращения в октагон.

«В Юте в октябре состоится отличный титульный бой. Сначала состоится турнир PFL, а потом будет поединок между Топурией и Холлоуэем (на турнире UFC 307. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хельвани портал Yardbarker.

Напомним, Илия Топурия стал чемпионом UFC на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля в Анахайме, США. Тогда он разделил октагон с экс-лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Александром Волкановски. Топурия одержал победу нокаутом во втором раунде. Илия является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 15 побед.

Ранее Брайан Ортега также подтвердил, что лига разрабатывает поединок между Топурией и Холлоуэем.