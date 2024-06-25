ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра обозначил условие для третьего поединка с Исраэлем Адесаньей по правилам ММА

Алекс Перейра обозначил условие для третьего поединка с Исраэлем Адесаньей по правилам ММА
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра сказал, при каком условии он проведёт третий бой по правилам ММА с известным нигерийским бойцом UFC Исраэлем Адесаньей.

«Я бы не стал возвращаться в средний вес, чтобы встретиться с Исраэлем Адесаньей. Даже не думаю, что смогу спуститься в 84 кг. К тому же я чувствую себя супермотивированным в полутяжёлом весе. Если бы шли разговоры о ещё одном поединке с ним, то это должен быть бой в 93 кг», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

Напомним, в последний раз бойцы делили октагон на турнире UFC 287, который состоялся в Майами в апреле 2023 года. Тогда победу одержал Исраэль Адесанья нокаутом во втором раунде. Для нигерийца эта победа стала первой в противостоянии с Поатаном.

Материалы по теме
Алекс Перейра объяснил, почему часто выходит в октагон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android