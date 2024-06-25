Роберт Уиттакер перенёс операцию за несколько недель до боя с Икрамом Алискеровым

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе австралиец Роберт Уиттакер перенёс операцию по удалению абсцесса зуба за несколько недель до боя с российским бойцом Икрамом Алискеровым. Об этом заявил менеджер Роберта Титус Дей.

«У Роба был очень сильный абсцесс зуба, который обострился за неделю до того, как он должен был вылететь в Эр-Рияд. У него были головные и зубные боли, а также он чувствовал себя так, словно его ударили по голове. Он не мог тренироваться, есть и спать. Вся сторона его головы болела, поэтому мы срочно доставили Роба в отделение неотложной помощи для операции.

Он прекратил тренировки за несколько дней до операции в Сиднее, а затем вылетел в Саудовскую Аравию со всё ещё онемевшим лицом. Мы все беспокоились, молились, чтобы опухоль спала. К счастью, всё обошлось, но боль у него осталась до сих пор. Поэтому в ближайшие несколько недель ему потребуется лечь на дополнительную операцию», — приводит слова Дея портал MMA Mania.