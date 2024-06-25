Арман Царукян отстранён от боёв до конца года, а также оштрафован за драку с фанатом

Атлетическая комиссия штата Невада (США) приняла решение в отношении топового армянского бойца, выступающего в лёгком весе UFC, Армана Царукяна за драку с фанатом на турнире UFC 300. Об этом сообщает инсайдер и журналист Деймон Мартин.

Ахалкалакец дисквалифицирован на девять месяцев. Также ему следует выплатить штраф в размере $ 25 тыс. Срок наказания истекает 12 января 2025 года. Однако оно может быть сокращено до шести месяцев, если он выпустит видеоролик в рамках компании по борьбе с буллингом.

Напомним, 13 апреля по московскому времени на турнире UFC 300 Арман Царукян разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Бой завершился победой армянского бойца раздельным решением судей.