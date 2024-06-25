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Прохазка: был удивлён решением Перейры защищать пояс в столь короткие сроки

Прохазка: был удивлён решением Перейры защищать пояс в столь короткие сроки
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Известный чешский боец Иржи Прохазка высказался о предстоящем реванше с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«Я был удивлён решением Перейры защищать пояс в столь короткие сроки. Не знаю, что его сподвигло принять это решение. Когда матчмейкеры позвонили мне, то они сделали мне хорошее финансовое предложение. Не буду конкретизировать, но речь идёт о больших деньгах.

Мой цель остаётся прежней — завоевать титул и привезти его обратно в Чехию. Я верю, что смогу победить его», — приводит слова Прохазки портал BJ Penn.

Напомним, первый поединок между атлетами состоялся 11 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 295. Тогда победу нокаутом во втором раунде одержал Алекс Перейра.

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