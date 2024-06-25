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Антидопинговое агентство Великобритании отстранило умершего экс-претендента на титул WBO

Антидопинговое агентство Великобритании отстранило умершего экс-претендента на титул WBO
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Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) дисквалифицировало умершего экс-претендент на титул WBO в минимальном весе (до 47 кг) мексиканца Мойзеса Каллероса (37-11-1). Об этом сообщает издание Metro.

Боксёр ушёл из жизни 1 марта 2024 года. Причиной смерти Мойзеса стал сердечный приступ.

В апреле 2023 года допинг-проба Каллероса показала положительный результат. В его анализах были найдены запрещённые вещества, а именно кокаин. Агентство, в свою очередь, в понедельник опубликовало заявление, в котором объявила об отстранении спортсмена на четыре года от боёв.

После в UKAD поступила информация о том, что боксёр умер, и агентство удалило заявление. Затем был опубликован пресс-релиз, в котором организация принесла извинения семье атлета.

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