«Не считаю его непобедимым». Кори Сэндхаген — об Умаре Нурмагомедове

Бывший претендент на временный титул UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген высказался в адрес своего оппонента российского бойца Умара Нурмамегодова.

«Честно говоря, я не считаю его непобедимым. Умар действительно не имеет поражений, однако он провёл всего лишь пять боёв в лиге. За пределами UFC ты не встречаешься с самыми опасными и жёсткими соперниками. 17 побед — это правда много, у него большой опыт, но в UFC всё по-другому. Умар не сталкивался с действительно сильной оппозицией, у него не было жёстких соперников, в боях с которыми он мог бы увидеть ошибки в своём стиле. Просто те парни, кто выходил против него, были ниже его классом. Поэтому такие поединки не дают тебе прогрессировать как бойцу», — приводит слова Сэндхагена портал MMA Mania.