Магомед Анкалаев дал прогноз на бой между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой

Топовый российский боец, выступающий в полутяжёлом весе UFC, Магомед Анкалаев высказался о предстоящем титульном поединке между действующим чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.

«Если бой до конца продлится, то Прохазка может победить по очкам. А так Перейра выиграет», — приводит слова Анкалаева пресс-служба UFC.

Напомним, поединок между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой станет главным на турнире UFC 303, который состоится 29 июня. Ранее бойцы уже встречались в октагоне на турнире UFC 295, который прошёл 11 ноября 2023 года в Нью-Йорке. Тогда победу нокаутом одержал бразильский боец во втором раунде.

Магомед Анкалаев в последнем поединке, который состоялся в январе 2024 года, нокаутировал Джонни Уокера.