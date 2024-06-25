Магомед Анкалаев: ни Иржи, ни Алекс не составят мне конкуренции

Топовый российский боец, выступающий в полутяжёлом весе UFC, Магомед Анкалаев считает, что ни действующий обладатель титула UFC в дивизионе до 93 кг бразилец Алекс Перейра, ни известный чешский боец Иржи Прохазка не смогут составить ему конкуренцию в очном противостоянии.

«С кем бы из участников титульного боя я подрался? Мне уже всё равно. Кто бы это ни был, я хочу биться за пояс. Ни Иржи, ни Алекс не составят мне конкуренции», — сказал Анкалаев в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, поединок между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой станет главным на турнире UFC 303, который состоится 29 июня. Ранее бойцы уже встречались в октагоне на турнире UFC 295, который прошёл 11 ноября 2023 года в Нью-Йорке. Тогда победу нокаутом одержал бразильский боец во втором раунде.