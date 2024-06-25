Чемпионка UFC хочет, чтобы тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла был её угловым в бою

Чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) китаянка Вэйли Чжан хотела бы, чтобы её угловым был главный тренер действующего чемпиона НБА команды «Бостон Селтикс» Джо Маззулла.

«Тренер Маззулла — чемпион. Я была бы рада, если бы он был моим угловым во время боя. Мне не так давно стало известно, что он практикует джиу-джитсу. Поэтому нам удалось подружиться, когда «Селтикс» проводили сборы в Вегасе. Я видела, как он тренировался в UFC Performance Institute в шесть утра. Меня поразило то, насколько Джо является трудолюбивым, профессиональным и сфокусированным атлетом. К тому же он всегда стремится к обучению. Поэтому он лучший тренер.

Я фанатка «Селтикс» и смотрю все их матчи. Меня восхищают его методики тренировок. Он делает ставку на упорство и терпеливость. В том, как он тренирует, можно заметить сходство между баскетболом и ММА. И там, и там требуются выдержка и спокойствие. Его философия действительно помогла сплотить и укрепить команду. Это отличает их от других клубов. Тренировки под его руководством были бы для меня отличным опытом. Если бы Джо присоединился к моей команде, то я была бы рада», — приводит слова Чжан портал Sports Illustrated.