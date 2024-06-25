Популярный чешский боец Иржи Прохазка рассказал о своих ощущениях после трёхдневной медитации в тёмном помещении.

«Это было здорово! Три с половиной дня, наедине с собой, употребляя лишь воду. Ты продолжаешь тренироваться, но всё время проводишь только с собой и преодолеваешь страхи, которые испытываешь. Когда свет гаснет, то понимаешь, что у тебя есть такое чувство, как осязание. В этой обстановке я проводил бой с тенью, делал дыхательные упражнения и визуализировал свои идеи. Сделать это гораздо проще, чем вы думаете», — приводит слова Прохазки портал BJ Penn.

Напомним, поединок между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой станет главным на турнире UFC 303, который состоится 29 июня. Ранее бойцы уже встречались в октагоне на турнире UFC 295, который прошёл 11 ноября 2023 года в Нью-Йорке. Тогда победу нокаутом одержал бразильский боец во втором раунде.