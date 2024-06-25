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Масвидаль: парни из UFC пытались устроить мне бой с Конором, но он этого не хотел

Масвидаль: парни из UFC пытались устроить мне бой с Конором, но он этого не хотел
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Бывший боец UFC кубинец Хорхе Масвидаль рассказал, что популярный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор не согласился проводить поединок с нми.

«Парни из UFC пытались устроить мне бой с Конором, но он этого не хотел. Макгрегор никогда не говорил обо мне, но наш поединок стал бы самым грандиозным из всех возможных. Вы правда верите, что Майкл Чендлер продаст больше платных трансляций, чем я? Никто в здравом уме так не думает. Я человек, которому удалось продать рекордные платные трансляции за последние пять лет. Но даже с учётом этого Конор не согласится на бой со мной. В будущем мы вряд ли подерёмся в октагоне. Разве что только на парковке», — приводит слова Масвидаля портал Bloody Elbow.

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