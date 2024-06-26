ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Армана Царукяна высказался об отстранении своего подопечного на 9 месяцев от боёв

Менеджер Армана Царукяна высказался об отстранении своего подопечного на 9 месяцев от боёв
Аудио-версия:
Комментарии

Менеджер топового армянского бойца, выступающего в лёгком весе UFC, Армана Царукяна Даниэль Рубинштейн высказался об отстранении своего подопечного от поединков на девять месяцев.

«Арман ценит действия атлетической комиссии штата Невада (NSAC) за их участие в этом вопросе. Он надеется на сотрудничество с UFC и NSAC в разработке совместного ролика в рамках кампании по борьбе с буллингом, чтобы иметь возможность подраться за титул в конце года», — сказал Рубинштейн в беседе с журналистом Бретом Окамото.

Напомним, на турнире UFC 300, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе, во время выхода к октагону Арман Царукян нанёс несколько ударов фанату, который показал ему неприличный жест.

Ранее стало известно решение атлетической комиссии в отношении Царукяна из-за драки с фанатом.

Материалы по теме
Арман Царукян отстранён от боёв до конца года, а также оштрафован за драку с фанатом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android