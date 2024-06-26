Шара Буллет вызвал на бой Кевина Холланда

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, опубликовал в своей социальной сети видео, в котором вызвал на бой американца Кевина Холланда.

«Кевин Холланд, я вызываю тебя на бой. Ты говорил мне — приезжай в Америку и мы подерёмся. Мой корабль подплыл к берегам Америки, чтобы взять тебя на абордаж, давай подерёмся на славу, выходи на честный богатырский бой», — написал Буллет на своей странице в социальной сети под видео.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 6. Шара Буллет одержал победу над бразильцем Антонио Троколи.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые подрался в UFC, на турнире UFC 294 победив единогласным решением бразильца Бруно Силву.