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«Ему конец». Карл Фроч рассказал, кто бы победил в уличном бою Макгрегор — Альварес

«Ему конец». Карл Фроч рассказал, кто бы победил в уличном бою Макгрегор — Альварес
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Многократный чемпион мира, а ныне эксперт Карл Фроч поделился мнением о потенциальном уличном поединке между бойцом ММА Конором Макгрегором и боксёром Саулем Альваресом.

«Многие считают, что в уличной драке преимущество будет за бойцом ММА, но я в этом не уверен. Можно подумать, что, если Конор Макгрегор нанесёт хороший удар и переведёт Канело на землю, у него будет преимущество. Но мне кажется, что Канело слишком крупный, слишком сильный, он поймает Макгрегора. Конечно, в ближайшее время они не собираются драться на улице, но я бы отдал предпочтение боксёру, а не звезде ММА Макгрегору. Если Сауль нанесёт мощный удар правой, левой или апперкотом, Конору конец», – сказал Фроч на своём канале в YouTube.

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