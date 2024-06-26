ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кевин Холланд ответил на вызов Шары Буллета

Кевин Холланд ответил на вызов Шары Буллета
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд отреагировал на вызов, который он получил от россиянина Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

«Если эта идея понравится боссу, то понравится и мне», — написал Кевин в социальных сетях.

Шарабутдину 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые подрался в промоушене Даны Уайта, на турнире UFC 294 победив единогласным решением бразильца Бруно Силву. В ночь с 22 на 23 июня мск он провёл второй поединок в UFC. На турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Шара Буллет одолел бразильца Антонио Троколи. Всего на счету Шарабутдина 13 поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он побеждал.

Материалы по теме
Шара Буллет вызвал на бой Кевина Холланда

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android