Кевин Холланд ответил на вызов Шары Буллета

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд отреагировал на вызов, который он получил от россиянина Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

«Если эта идея понравится боссу, то понравится и мне», — написал Кевин в социальных сетях.

Шарабутдину 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые подрался в промоушене Даны Уайта, на турнире UFC 294 победив единогласным решением бразильца Бруно Силву. В ночь с 22 на 23 июня мск он провёл второй поединок в UFC. На турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Шара Буллет одолел бразильца Антонио Троколи. Всего на счету Шарабутдина 13 поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он побеждал.

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