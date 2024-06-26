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Макгрегор жёстко высказался о Хабибе после нападения боевиков в Дагестане

Макгрегор жёстко высказался о Хабибе после нападения боевиков в Дагестане
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Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в резкой форме высказался в адрес экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

К своему сообщению Макгрегор прикрепил пост Хабиба о президенте Франции Эмманюэле Макроне от 2020 года. Тогда Нурмагомедов оскорбил Макрона, который выступил за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Лживые крысы. Конор был прав. Плати налоги», — написал Макгрегор, а потом удалил сообщение.

Сообщение Макгрегора появилось вскоре после теракта в Дагестане, произошедшего 23 июня. Ранее стало известно, что один из боевиков проходил тренировочный сбор в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

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