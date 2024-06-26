Источник: Джаред Каннонье и Кевин Холланд проведут бой на турнире UFC в Денвере

Американские бойцы смешанных единоборств Джаред Каннонье и Кевин Холланд проведут поединок на турнире UFC в Денвере. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Кевин Кушмаул. Спортивное мероприятие состоится в ночь с 13 на 14 июля мск. Бой Каннонье и Холланда будет соглавным событием турнира.

Каннонье за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 24 поединках, в которых одержал 17 побед (10 из которых были добыты нокаутом) и потерпел семь поражений. Холланд к настоящему моменту провёл 37 боёв, в которых добыл 26 побед (14 из которых нокаутом) и потерпел 11 поражений. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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