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Уиттакер отреагировал на слова Чимаева, что они ещё не закончили

Уиттакер отреагировал на слова Чимаева, что они ещё не закончили
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Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер отреагировал на слова непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева, что они ещё не закончили.

«Увидимся скоро, это где? Ты не можешь попасть ни в одну страну. Где ты хочешь увидеться со мной?» — сказал Уиттакер на YouTube-канале From The Stands.

Напомним, 23 июня Роберт Уиттакер разделил октагон с российским бойцом Икрамом Алискеровым. Их поединок стал главным на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Австралийский боец победил нокаутом в первом раунде.

Изначальным соперником Роберта Уиттакера был Хамзат Чимаев. Однако за неделю до боя стало известно, что Чимаев не сможет выступить из-за проблем со здоровьем.

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