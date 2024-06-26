Инсайдер назвал нового чемпиона IBF в супертяжёлом весе после отказа Усика от пояса

Обладатель временного титула Международной боксёрской федерации (IBF) в супертяжёлом весе Даниэдь Дюбуа стал полноценным чемпионом в этой весовой категории. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Дэн Рафаэль. Ранее от пояса IBF отказался 37-летний украинский боксёр Александр Усик.

Ожидается, что сегодня, 26 июня, в Лондоне состоится пресс-конференция, на которой будет официально объявлен бой Дюбуа с британцем Энтони Джошуа. Поединок должен состояться 21 сентября.

В общей сложности на счету Дюбуа 21 победа и два поражения в профессионалах. Джошуа за время карьеры принял участие в 31 поединке, одержал 28 побед и потерпел три поражения.

Наиболее титулованный боксёр: