Хабиб Нурмагомедов сделал новое заявление о трагедии в Дагестане

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоешуна UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выступил с новым заявлением по поводу трагических событий в Дагестане. 23 июня в республике группа вооружённых боевиков обстреляла церковь, убив священника, и синагогу, а также напала на пост ДПС.

«Некоторые люди, прикрываясь верой, используют ислам для личной выгоды и заработка, что противоречит истинным принципам религии. Да покарает и разоблачит Аллагь тех, кто поступает против предписаний Аллагьа и его посланника. События в Дагестане стали трагедией, не имеющей никакого отношения к подлинной вере ислам! Ни один исламский учёный не одобрит такие деяния, и все эксперты в области ислама их осуждают.

Нападение на церкви также запрещено исламом. Когда Абу бакр Сиддик отправлял армию на земле Шама, он наставлял: «Если вы увидите людей, молящихся в церквях, не трогайте их». Даже в военное время первый праведный халиф запрещал причинять вред молящимся, что уж говорить о мирных временах.

Аллагь сказал: «И не убивайте душу, которую запретил Аллагь (убивать)».

Хадис, который передаёт Бухари и Муслим, пророк сказал: «Самый тяжкий грех – это убийство человека. И первый спрос в день суда будет за кровь, которую пролил», как передаётся хадисе от Бухари и Муслим», — говорится в сообщении Хабиба, размещённом в его социальных сетях.

Материалы по теме Макгрегор жёстко высказался о Хабибе после нападения боевиков в Дагестане

Почему Хабиб – главная звезда ММА: