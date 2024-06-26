Павел Сосулин: после боя в Кирове у меня запланирован поединок в Венесуэле

Чемпион России — 2022 и участник чемпионата мира — 2023 Павел Сосулин (8-0, КО 3) поделился своими дальнейшими планами после того, как проведёт восьмираундовый поединок в весе до 71 кг с бойцом Кудратилло Абдукахоровым (20-3, КО 12) из Узбекистана. Бой пройдёт 29 июня в Кирове.

«Выступать на турнирах «Ночь чемпионов IBA» мне приходилось уже много раз, и я одерживал победы. У меня есть примерное понимание своих чемпионских перспектив по версии IBA. Отборочный бой у меня планируется на октябрь. Если мы продолжаем забегать вперёд, то после 29 июня у меня планируется профессиональный поединок в Венесуэле в конце августа. То есть мои планы такие — конец июня, август и октябрь. У меня были восьмираундовые бои, хотелось бы впервые в карьере побоксировать 10 раундов. Я очень много уделяю внимание своей функциональной подготовке, и в восьмираундовых встречах я чувствовал себя очень хорошо. Думаю, и в 10-раундовых боях не должно возникнуть проблем, по крайней мере с функционалкой», — сказал Сосулин.

В феврале россиянин в Серпухове победил турка Фатиха Келеша и завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA. В середине апреля в Уфе Сосулин одолел Улугбека Собирова из Таджикистана.

По ходу профессиональной карьеры Кудратилло Абдукахоров в основном боксировал в США. Согласно порталу BoxRec, Абдукахоров занимает третью строчку в рейтинге боксёров из Узбекистана в первом среднем весе.