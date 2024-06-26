Александр Сарнавский дал прогноз на бой Перейра — Прохазка

Боец клуба «Архангел Михаил» Александр Сарнавский высказался о предстоящем титульном поединке между действующим чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой и чешским бойцом Иржи Прохазкой. Он пройдёт в ночь с 29 на 30 июня.

«Первый бой, если мне не изменяет память, выиграл Перейра во втором раунде, в конце попал с бокового правой рукой и добил, возможно, остановка была ранняя. А так, мне кажется, Прохазка первый бой выигрывал, может, с небольшим преимуществом. Первый раунд точно забрал, второй неплохо смотрелся, но чуть заигрался, опустил руки и пропустил удар.

Думаю, что бой будет интересный. Если Прохазка сделал правильные выводы после первого боя, если он реально работал, готовился и подходит к бою в хорошей форме, то я даю в пользу Прохазки 60/40. Если он так же будет драться, как в первом бою, то есть шансы опять пропустить удар. Перейра сам по себе нестандартный боец, очень длинный, руки, ноги, и есть у него только один удар, с левой и с правой руки. Если Прохазка грамотно разберёт соперника, создаст правильную тактику, то, я думаю, он выиграет. Я ставлю на Прохазку.

Думаю, что у Прохазки борьба лучше, чем у Перейры, а у Перейры удар лучше, чем у Прохазки. Они оба нестандартные, неудобные бойцы, думаю, там до одного пропущенного удара», — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.