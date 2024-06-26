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Иван Штырков выбрал победителя в бою Перейра — Прохазка на UFC 303

Иван Штырков выбрал победителя в бою Перейра — Прохазка на UFC 303
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Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков поделился мнением о предстоящем титульном поединке между действующим чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой и чешским бойцом Иржи Прохазкой. Спортсмены сразятся в ночь с 29 на 30 июня мск на турнире UFC 303.

«Ставлю на Перейру. Не вижу ничего, что Прохазка может ему противопоставить. Перейра лучше в стойке, а бороться Прохазка особо не умеет. Плюс у Перейры нереальный подъём сейчас, и ментально он имеет сумасшедший заряд», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Перейра и Прохазка уже встречались друг с другом. Их бой проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Тот поединок завершился досрочной победой бразильского бойца во втором раунде.

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