Александр Усик встретился со Снуп Доггом и показал подарок от него

Известный украинский боксёр Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с популярным американским рэпером Келвином Кордозаром Бродусом-младшим, известным как Snoop Dogg (Снуп Догг).

«Спасибо, брат, я ценю это», – поблагодарил исполнителя за подаренное ожерелье Усик.

Фото: Из личного архива Александра Усика

В настоящий момент Усик снимается в фильме Smashing Machine, съёмки которого начались в Канаде.

В последнем бою Александр встречался с британцем Тайсоном Фьюри. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. В общей сложности на счету Усика 22 победы в 22 боях.

Материалы по теме Инсайдер назвал нового чемпиона IBF в супертяжёлом весе после отказа Усика от пояса

Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика: