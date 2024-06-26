Александр Волкановски готов подраться с Чарльзом Оливейрой

Экс-обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски готов разделить октагон с бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«До меня доносилась информация, что бой между Илией и Максом утверждён. Поэтому мне сейчас следует обговорить текущую ситуацию с матчмейкерами. Пока что я отдыхаю, однако мне хотелось бы, чтобы Илия и Макс, если их бой состоится, подрались как можно раньше, поскольку у меня есть желание выступить снова до конца года. Мне не хотелось бы долго ждать. Если до конца года их бой не состоится, то мне нужен будет серьёзный и захватывающий вызов. Возможно, бой против Чарльза Оливейры будет таковым», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.