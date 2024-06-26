Алекс Перейра поддержал решение Конора Макгрегора сняться с боя против Майкла Чендлера

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра поддержал решение популярного ирландского бойца Конора Макгрегора не выходить на бой против экс-претендента на титул чемпиона UFC в лёгком дивизионе Майкла Чендлера.

«Я не могу судить — нужно ли было Конору драться или нет. Он сейчас на том этапе своей жизни, когда уже смог обеспечить себя финансово. Возможно, если бы мне пришлось быть на его месте, то я бы также не дрался. Тяжело выходить в октагон со сломанным мизинцем. Мне сложно судить людей в подобных ситуация», — приводит слова Перейры портал BJ Penn.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером изначально был назначен на турнир UFC 303. Однако недавно стало известно, что ирландец был вынужден сняться в виду сломанного мизинца на ноге.