«Нужна парочка ударов туда». Шейн Мозли дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Шейн Мозли высказался о реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Усик не любит удары по корпусу. Так что нужно нанести ему парочку ударов туда. Кажется, эти удары причиняют Усику урон, так почему бы не ударить джебом и правым прямым по корпусу?

Важно убедиться, что вы бьёте его выше пояса, а не в пояс, потому что вы можете получить дисквалификацию. Он не любит удары по корпусу, так что правая рука должна быть свободна для ударов по телу», — сказал Мозли на своём YouTube-канале.

Ранее Тони Беллью ответил, как Усику уверенно победить в реванше с Фьюри.

Материалы по теме Беллью ответил, как Усику уверенно победить в реванше с Фьюри

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика