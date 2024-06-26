Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа впервые провели дуэль взглядов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Временный чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO) и его соперник и соотечественник Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) впервые провели битву взглядов перед своим поединком, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира.

В апреле 2018 года Джошуа завоевал второй титул, досрочно остановив украинца Владимира Кличко, а в марте 2018-го объединил три пояса, перебоксировав новозеландца Джозефа Паркера.

В декабре 2019 года Джошуа стал двукратным чемпионом мира, победив американца Энди Руиса-младшего.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временный чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.