Волкановски: Илия не хочет драться с топами дивизиона. Гарантирую, что в UFC им недовольны

Экс-обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски считает, что действующим чемпионом UFC в категории до 66 кг испано-грузином Илией Топурией недовольны в руководстве лиги.

«Топурия говорит, что не желает драться с этим парнем, с другим, с третьим. Он вообще не хочется драться с топами дивизиона. Да, конечно, Илия играет плохого парня. Но гарантирую вам, что в UFC им недовольны и его действиями. Особенно, когда он сказал, что собирается драться только с Конором. Да ладно тебе, чувак. Следуй своему пути», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.

Напомним, Илия Топурия стал чемпионом UFC на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля в Анахайме, США. Тогда он разделил октагон с экс-лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Александром Волкановски. Топурия одержал победу нокаутом во втором раунде. Илия является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 15 побед.