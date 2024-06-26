Энтони Джошуа собирается открыть дом престарелых для бывших бойцов

Популярный британский боксёр Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) собирается открыть дом престарелых для бывших бойцов. Об этом сообщает портал BJ Penn.

Согласно имеющейся информации, Джоуша ведёт переговоры с благотворительным фондом «Рингсайд», который поможет в осуществлении проекта.

«Бойцы страдают и испытывают трудности, поэтому мы обсуждаем идею открытия для них дома престарелых. Данный проект стал бы частью моего боксёрского наследия, поскольку, таким образом, мне удастся отдать что-то боксу, который сделал меня таким, какой я есть», — прокомментировал Джошуа создание данного проекта.

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира.