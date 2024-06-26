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Уиттакер ответил на вопрос, будет ли он страховать бой между дю Плесси и Адесаньей

Уиттакер ответил на вопрос, будет ли он страховать бой между дю Плесси и Адесаньей
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Бывший чемпион UFC в 84 кг Роберт Уиттакер не собирается страховать титульный бой между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей.

«Когда я сказал, что собираюсь страховать бой между Иззи и Дрикусом, то в моей крови зашкаливал адреналин и у меня выпало из памяти, что в Австралии мне надо будет лечь на операцию по удалению корневого канала. В общем и целом хочу сказать, что у меня нет в планах быть запасным бойцом для турнира UFC 305. Когда бой завершится, то только тогда у меня будет имя и после этого я начну полноценный тренировочный лагерь.

Сейчас мне хотелось бы поехать в отпуск со своими детьми, а также глянуть на бои в Перте. Однако если говорить о возвращении в октагон, то лично мне хотелось бы вернуться в конце года — октябрь, ноябрь или декабрь», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.

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