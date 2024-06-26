Рикки Хаттон ответил, может ли Фьюри победить Усика в реванше

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон высказался о реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Тайсон может победить в реванше, если изменит несколько моментов в своём углу и будет лучше двигаться. Но Александр Усик это победитель Олимпиады, абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе и абсолютный чемпион в супертяжёлом весе. Нет более умного бойца, чем он. Тайсон умён, но Усик находится на этом же уровне. Думаю, поединок снова получится близким. Но я определённо считаю, что Тайсон способен одержать в нём победу», — сказал Хаттон в подкасте Froch on Fighting.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоялся 19 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112).

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