«Его могут поймать». Брэдли объяснил, почему Ломаченко рискует проиграть нокаутом Дэвису

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Джервонтой Дэвисом и украинцем Василием Ломаченко.

«Танку придётся просчитывать момент нанесения удара. Удар, который, как по мне, мог бы сработать на него — это апперкот. Апперкот по корпусу, конечно же. Оба открыты для удара по корпусу, поскольку держат руки высоко.

Причина, почему я говорю об апперкоте, заключается в том, что Ломаченко иногда наклоняется вперёд. Он ныряет вниз, а затем наносит прямой слева. В этот момент Дэвис может подловить его», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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