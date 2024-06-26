Источник: Вячеславу Борщёву назначен новый бой

Российский боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Вячеслав Борщёв проведёт следующий поединок против американца Джеймса Ллонтопа. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Согласно имеющейся информации, Вячеслав проведёт бой против Джеймса на турнире UFC Fight Night, который состоится 24 августа, как предполагается, в Лас-Вегасе.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 мая в Сент-Луисе (США) на турнире UFC on ESPN 56, Вячеслав Борщёв встретился в октагоне с американцем Чейзом Хупером. Бой завершился победой Хупера удушающим приёмом во втором раунде. В своём активе Борщёв имеет семь побед, четыре поражения, а один бой завершился ничьей.

Ранее Вячеслав Борщёв оценил перспективы Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в UFC.