ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Источник: Вячеславу Борщёву назначен новый бой

Источник: Вячеславу Борщёву назначен новый бой
Комментарии

Российский боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Вячеслав Борщёв проведёт следующий поединок против американца Джеймса Ллонтопа. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Согласно имеющейся информации, Вячеслав проведёт бой против Джеймса на турнире UFC Fight Night, который состоится 24 августа, как предполагается, в Лас-Вегасе.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 мая в Сент-Луисе (США) на турнире UFC on ESPN 56, Вячеслав Борщёв встретился в октагоне с американцем Чейзом Хупером. Бой завершился победой Хупера удушающим приёмом во втором раунде. В своём активе Борщёв имеет семь побед, четыре поражения, а один бой завершился ничьей.

Ранее Вячеслав Борщёв оценил перспективы Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в UFC.

Материалы по теме
Вячеслав Борщёв оценил перспективы Шары Буллета в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android