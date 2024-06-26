Исраэль Адесанья: собираюсь поставить на Иржи в бою с Алексом, поскольку мы избранные

Популярный нигерийский боец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем титульном поединке между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

«Подход обоих бойцов будет разным, поскольку они оба понимают, что может произойти в октагоне. Алекс знает, что Иржи может перевести его на канвас и контролировать, а Прохазка в курсе, что Перейра может отправить его в нокаут. Алексу нужно быть осторожным в атаке, иначе Иржи сможет причинить ему боль. Но и Прохазке нельзя терять бдительность в разменах.

Оба бойца находятся в хорошей форме, но неизвестно, как они выступят в пятираундовом поединке. Это безумие. Кто-то, скорее всего, пострадает. Именно такой настрой должен быть у обоих бойцов, если они собираются драться в пятираундовом поединке на коротком уведомлении. Кто попытается победить другого первым? Этот вопрос волнует всех. Я собираюсь поставить на Иржи, поскольку мы избранные. Он извлёк уроки из своих прошлых ошибок. Мой прогноз — Прохазка победит финишем в третьем или четвёртом раунде», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.