Перейра: приезжая в Бразилию, я всегда захожу в свою старую шиномонтажную и меняю там шины

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра рассказал, что, приезжая на родину, он всегда заходит в свою старую шиномонтажную мастерскую и меняет там шины.

«Мне нравится менять шины, на самом деле. Приезжая в Бразилию, я всегда захожу в свою старую шиномонтажную мастерскую, где раньше работал. Менять шины для меня развлечение. А недавно, когда мы ехали в аэропорт, то я увидел, что у какого-то парня спустило шину. Он, видимо, не разбирался в этом, не знал, что делать. У него не было домкрата, мы взяли инструмент у кого-то, и я ему помог заменить шину», — приводит слова Перейры портал Sherdog.

Перейра бросил школу в возрасте 12 лет и устроился на работу в шиномонтажную мастерскую. Кикбоксингом он начал заниматься лишь в 21 год.