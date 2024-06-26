«Не защищаете пояс — его забирают». Джошуа отреагировал на лишение Усика титула IBF

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа прокомментировал новость о лишении его бывшего соперника, украинца Александра Усика, титула IBF.

«Это хорошо. IBF делает то, что делает. Даниэль Дюбуа — действующий чемпион, и меня призвали сделать свою работу.

Проблема в том, что Усику предстоит провести обязательный реванш, а в IBF говорят, что он должен защищать свой титул, не так ли? Если вы не защищаете пояс, его у вас забирают. Это обычная ситуация в боксе, и я следующий в очереди. Бой с Отто Валлином сделал меня претендентом», — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, титульный поединок Джошуа — Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).