Прохазка считает, что Перейра побеждает за счёт магии и шаманизма

Известный чешский боец Иржи Прохазка считает, что действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перйера побеждает за счёт магии и шаманизма.

«Все знают, что он общается с несколькими шаманами из своего родного племени. Он верит в то, что они помогают ему побеждать. Я тоже верю, но всё же больше надежд возлагаю на себя, на своё выступление без какой-то магии и всего прочего», — приводит слова Прохазки портал Low Kick MMA.

Алекс Перейра в последний раз дрался на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе 13 апреля. Его оппонентом был Джамал Хилл, которого Поатан нокаутировал в первом раунде.

Ранее Исраэль Адесанья дал прогноз на бой между Алексом Перерой и Иржи Прохазкой.