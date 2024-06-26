Волкановски дал прогноз на реванш Перейра — Прохазка

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем титульном реванше полутяжеловесов Алекса Перейры и Иржи Прохазки, который состоится 29 июня на турнире UFC 303.

«Я собираюсь поставить на победу Алекса Перейры нокаутом или техническим нокаутом. Но здесь есть выбор, поскольку оба опасны, нестандартны, оба идут на риск, и поэтому может произойти всё, что угодно.

Можно увидеть, что Алекс Перейра спаррингует по всему миру. Боксёры, кикбоксёры, бойцы MMA, куда он ни отправился, он спаррингует. Думаю, что с ним всё будет в порядке, он выдержанный боец. Стресс не перенапряжёт его, и он не устанет. Думаю, что это более надёжная ставка», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.