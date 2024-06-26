Нейт Диаз: если бы у меня была травма перед боем, то я поступил бы так же, как и Конор

Бывший претендент на титул UFC американец Нейт Диаз поддержал решение популярного ирландского бойца Конора Макгрегора сняться с поединка против Майкла Чендлера.

«Если бы у меня была травма перед боем, то я поступил бы также. Но люди сходят с ума из-за этого, они преувеличивают. Я также не вышел на бой, если бы у меня не было понимания, что моё тело готов не на все 100%. В прошлом мне приходилось делать некоторые вещи, которые не стоило совершать. Конор извлёк уроки из своего опыта. А все эти неопытные люди, которые говорят чушь, не знают о чём болтают. И Конору, и Майклу придётся постоянно сталкиваться с критикой пока они не завершат бой. Но лично мне кажется, что бой будет», — приводит слова Нейта портал Middle Easy.