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Том Аспиналл назвал обладателя лучшего удара в ММА на данный момент

Том Аспиналл назвал обладателя лучшего удара в ММА на данный момент
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Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл считает, что левый хук чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) Алекса Перейры является лучшим ударом в ММА на данный момент.

«Говоря об Алексе Перейре, я могу сказать только одно — его левый хук это лучший удар в ММА на данный момент. Этим ударом он буквально сносит каждого на своём пути», — приводит слова Тома Аспиналла портал Low Kick MMA.

Напомним, последний поединок Алекс Перейра провёл против американца Джамала Хилла в Лас-Вегасе 13 апреля на турнире UFC 300. Бой завершился победой бразильского бойца нокаутом в первом раунде. В своём активе он имеет 10 побед и два поражения.

Ранее Александр Волкановски дал прогноз на реванш между Перейрой и Прохазкой.

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