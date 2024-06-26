Эдвардс: Мухаммад ведёт себя так, будто выиграл первый бой, но он заблуждается

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс высказался о предстоящем поединке с американцем Белалом Мухаммадом, который состоится 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«Он говорит всякое дерьмо, но убедись, что ты сможешь за это ответить. Как я и говорил, он не выступал около года. Он ведёт себя так, будто выиграл первый бой, но он обманывает себя, как я и сказал, ему лучше быть готовым. Это будет тяжёлый, долгий и жёсткий бой для него в Манчестере», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

В своём последнем бою на UFC 288 в мае 2023 года Мухаммад победил единогласным судейским решением экс-претендент на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

Эдвардс на UFC 296 в декабре одолел по очкам американца Колби Ковингтона, проведя вторую защиту титула.